Schwarz auf Weiß

Werfen wir einen Blick in das Badezimmer. Die Wände wurden mit einer speziellen Technik gefärbt, sodass eine ganz besondere Optik entsteht. Passend dazu, wurden die Sanitärmöbel in klassischem Weiß ausgewählt. Ein Fenster lässt viel Licht in den Nassraum und sorgt zudem für frische Luft.