Über den Dächern der Stadt mit Stil

Wer in einem Penthouse wohnt, sollte sich in der Regel auch über eine schöne Dachterrasse freuen dürfen. In diesem Projekt war dies gegeben und so widmeten sich die Experten nicht nur der Gestaltung der Dachterrasse, sondern sorgten auch dafür, dass man den Ausblick darauf selbst vom Innenraum aus genießen kann. Daher wurde im obersten Geschoss rund um die Terrasse verschiedenste Sitzgelegenheiten in einer heimeligen Atmosphäre eingerichtet.

Der gemütliche Eindruck wird durch den Einsatz komfortabler Möbel wie Ré­ca­mi­e­ren und einer Sitzecke und der Verwendung von indirekten Lichtquellen erzeugt.