Haus mit Chalet-Charme

Dass Holz im Badezimmer nichts zu suchen hat, ist ein immer noch weit verbreitetes Vorurteil. Wenn man einige Dinge beachtet, wie eine fachgerechte Verarbeitung und eine hochwertige Holzqualität sowie ausreichende Belüftung und Pflege, gibt es im Badezimmer genau so wenig Probleme mit Holz wie in anderen Räumen. Dem Holzvergnügen im Bad steht also nichts im Wege. Ganz im Gegenteil: Im Gegensatz zu Fliesen beispielsweise kann Holz nämlich Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben, was zu einem gesunden Raumklima beiträgt. Darüber hinaus hat es eine antibakterielle Wirkung und ist leicht zu reinigen und zu pflegen.