Wohnen nach Sternzeichen: Zwillinge

Wie bereits erwähnt, legen Zwillinge sich ungern fest. Man wird bei ihnen also nicht nur eine bevorzugte Farbe oder ein bestimmtes Material finden. Dieses Sternzeichen versprüht seine Energie am liebsten in mehrere Richtungen und lässt sich von den unterschiedlichsten Dingen inspirieren. In typischen Zwillingswohnungen findet man helle, freundliche Farben wie Gelb und Orange, aber auch Sandtöne und Weiß und einzelne Farbtupfer in beispielsweise Knallgrün oder Lila. Auch was die Materialien angeht, ist ein gesunder Mix die liebste Lösung der Zwillinge: Warmes holz trifft auf kühles Metall, flauschige Wolle auf glattes Leder, starke Strukturen auf fließende Texturen.