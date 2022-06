Wohnen im Naturschutzgebiet

Am Rand eines Naturschutzgebiets im nordrheinwestfälischen Heiligenhaus haben unsere Experten vom Architekturbüro Riek ein ganz besonderes Haus umgesetzt, das sich seiner Umgebung perfekt anpasst. Beim Bau kamen ausschließlich hochwertige, ökologische Materialien zum Einsatz. Wir nehmen euch mit auf einen Rundgang durch dieses natürliche, moderne Traumhaus und zeigen euch, was sich so alles hinter der Holzfassade verbirgt.