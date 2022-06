Sieben tolle Ideen für Fenstervorhänge

Typisch für Arztpraxen, Büroräume oder öffentliche Einrichtungen sind Lamellenvorhänge und Vertikaljalousien, die zunehmend eine Art Revival in privaten Räumlichkeiten erleben. Mittlerweile gibt es diese Fenstervorhänge in allen möglichen Varianten, Materialien und Farben. So haben sie nur noch wenig mit den mattgrauen Einheitsvorhängen gemeinsam, wie wir sie von früher kennen. Vertikallamellen sind eine großartige Idee für vor allem große Räume mit deckenhohen Fenstern. Sie geben dem Raum im Handumdrehen eine tolle Struktur und zaubern ein interessantes Lichtspiel an die Wände. Obwohl der Raum sichtgeschützt ist, habt ihr dennoch eine Aussicht auf den Garten sowie einen hellen Raum. Besonders apart wirken die Vertikallamellen, wenn ihr nur ein Fenster damit ausstattet, die weiteren Verglasungen dafür mit horizontalen Jalousien dekoriert. Das Spiel mit der Geometrie verpasst eurem Wohnzimmer das gewisse Extra, an dem ihr garantiert eure Freude haben werdet.