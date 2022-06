Rolling Stones Haus

Idyllisch wohnen zwischen grünen Wäldern und Weinbergen, mit einem unverbaubaren Panoramablick über die gesamte Region – ein Wohntraum, den sich die Kunden von Architekten BDA Becker | Ritzmann im schönen Neustadt an der Weinstraße erfüllt haben. Auf ihrem Grundstück in beneidenswerter Lage ließen sie sich ein stylisches Traumhaus errichten, das voll und ganz auf moderne Wohnansprüche und die einzigartige Umgebung ausgerichtet ist. Die Rockstars der Rolling Stones wohnen hier natürlich nicht, aber Steine spielen in der Tat eine außergewöhnliche Rolle in diesem Haus…