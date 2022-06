Reif für die Insel – lnselküchen

Die Inselküche ist die eigentliche Ur-Form der Küche, der Herd sozusagen das Lagerfeuer in der Mitte. Die Küche ist seit jeher der wärmste und lebendigste Ort einer Gemeinschaft. Die meiste Zeit kostet uns normalerweise die Vorbereitung von Speisen – die Zeit, die wir dagegen mit dem Verzehr selbiger verbringen, ist relativ gering. Warum also nicht den Arbeitsraum und vor allem die Arbeitsfläche wieder mehr in den Mittelpunkt rücken? Unsere Inselküchen zeigen, wie man den Spaß in der Küche mit allen teilen kann. Einzige Voraussetzung für eine Küche mit Insel ist genügend Platz: 15qm sollten einem mindestens zur Verfügung stehen, wenn man eine Küche mit einem frei stehenden Element in der Mitte plant.