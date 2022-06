Bänke fürs Esszimmer

Wenn es darum geht, eine Sitzbank aus Holz in die Wohnung zu integrieren, sind viele Leute erst mal skeptisch und fürchten, ihr Esszimmer könne dann zu sehr nach öffentlichem Picknickplatz aussehen. Dabei kann so ein ursprünglicher, authentischer Look richtig gut aussehen und außerdem spricht ihre Funktionalität eindeutig für diese Bank: So haben am Tisch einfach mehr Leute Platz. Ein weiterer Pluspunkt: Unbequemes Bankdrücken gehört hier der Vergangenheit an, denn die Designer dieser Holzbank haben sogar an Lehnen gedacht, die den Rücken schonen und das gemütliche Dinner mit Freunden noch komfortabler machen.