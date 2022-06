Das Origami-Haus

Mit der Faltung des Cortenstahls stellen die Architekten eine Verbindung zwischen öffentlichen und privaten Raum her und fassen die nahtlosen Grenzen zu einem Ganzen zusammen. Ein stetiger Austausch und eine immerwährende Fusion werden in dem Entwurf zelebriert. Von der Einfahrt entwickelt sich die Wohnfläche und die tragende Decke wird zur Terrasse und setzt sich so durch den gesamten Bau fort. Alles ist nahtlos. Die satte Farbe passt sich der Natur an und erzeugt eine Interaktion mit der ebendieser.