7 Wege zu einem magischen Kinderzimmer

Kinder lieben es, zu zeichnen, in Gedanken versunken an Kleinigkeiten zu basteln. Meistens beginnt diese Leidenschaft schon in sehr jungen Jahren und darum sollte man bereits sehr früh darauf achten, den Kleinen einen kindgerechten Tisch anzubieten, an dem sie ihrem Lieblingshobby in Ruhe frönen können. Hier sehen wir einen schönen Schreibtisch, der allerlei Platz für Krimskrams bietet und in seinem Design so zeitlos wirkt, dass er sowohl für die Kleinsten als auch für Teenager geeignet ist.