Umnutzung ehemaliger Garagen

Von dem schäbigen Wohnraum mit abblätternder Wandfarbe und den in die Jahre gekommenen Dachbalken ist keine Spur mehr. So wurde der Wohnbereich in einen zeitgemäßen Kontext gesetzt und strahlt mehr Gemütlichkeit aus als jemals zuvor. Das dunkelgraue Lounge-Sofa wurde in ein Podest eingelassen und die in die Decke integrierten Lichtquellen rücken das neue Design ins rechte Licht. Die Kombination der gegensätzlichen und doch miteinander harmonierenden Materialien Beton, Holz und weiß gestrichener Ziegel machen den modernen Look perfekt.