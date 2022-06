Ein Haus anders als alle anderen

Geht man weiter um das Haus herum, wird man von dem reizvollen Innenhof empfangen. Die große Fläche mit zurückhaltender Gestaltung schließt sich unmittelbar an das charmante Haus an. Große Glasfronten mit dunklen Aluminiumrahmen öffnen hier den Baukörper, sodass ein reger Austausch zwischen innen und außen stattfinden kann. Der schöne Baum wurde erhalten und gekonnt in die Gartenlandschaft eingebettet.