Hol das meiste aus deinem kleinen Flur raus!

Kommoden bzw. Schränke in allen Variationen erfüllen in einer Wohnung im Allgemeinen gleich mehrere Zwecke. Vor allem im Rahmen der Gestaltung eines kleinen Flures wirken sie jedoch als kleine „Störer“ häufig Wunder. Falls ihr euch also auf der Suche nach einem Möbelstück befindet, das praktisch und gleichzeitig optisch ansprechend ist, solltet ihr euch immer für den Kauf einer Kommode interessieren. Achtet jedoch in diesem Zusammenhang nicht nur darauf, dass diese am richtigen Standort aufgebaut wird und damit optimal als Flurelement erkennbar sein kann, sondern stimmt zudem Farbe und Größe auf den Rest eurer Einrichtung ab! In einem kleinen Flurbereich solltet ihr euch in jedem Falle für eine helle Variante entscheiden, die zwar nicht allzu groß ist, euch dennoch ausreichend Platz für alle aufzubewahrenden Gegenstände bietet.