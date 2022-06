Ein Steinhaus der Extraklasse

Das Haus das wir euch heute mitgebracht haben, steht in Südkorea auf einem Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Meer und integriert sich harmonisch in seine raue, aber idyllische Umgebung. Unsere Experten von ZERO LIMITS ARCHITECTURE legten bei ihrem Entwurf den Fokus auf ein nahtloses Verschmelzen von Architektur und Natur, großartige Ausblicke und die perfekte Balance zwischen rustikaler Gemütlichkeit und modernem Design. Hier kommen die Fotos zu diesem beeindruckenden Projekt.