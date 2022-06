Besonderes Einfamilienhaus mit Wohlfühlfaktor

Wie schon in der Leseecke entschied man sich auch im Flur für Aussparungen in der Wand, die mit dezenter Beleuchtung ausgewählte Accessoires schön in Szene setzen. Die Treppe wurde in dunklem Holz und mit einer gläsernen Balustrade sowie einem schlichten, weißen Handlauf realisiert und führt so stilvoll in die obere Etage. Auch fand sich hier Platz für Kunstwerke, sodass diesem häufig vernachlässigtem Bereich hier eine ganz besondere Aufmerksamkeit zukommt.