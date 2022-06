6 Tipps für ein hundefreundliches Zuhause

Wenn ihr Hundebesitzer seid, wisst ihr sicherlich, dass ihr ein hundefreundliches Zuhause mit etwas mehr Bedacht einrichten solltet. So sollten beispielsweise giftige Pflanzen keineswegs in Reichweite eures Vierbeiners platziert sein. Auch leicht zerbrechliche Accessoires müssen eventuell im Regal eine Etage höher gelagert werden. Eine der existenziellsten Fragen, die sich im Rahmen der Hundehaltung stellt, ist zudem die, wo das Hundebett in der Wohnung seinen Platz finden soll. Generell gilt, dass der Vierbeiner, ebenso wie der Mensch, ein klassisches Gewohnheitstier ist. Das bedeutet: ein einmal zugewiesener Platz gilt als akzeptiert. Überlegt euch daher am besten im Vorfeld, ob euer haariger Freund Zugang zum Schlafzimmer bekommen darf oder nicht. Falls ihr in der Küche über abschließbare Schränke verfügt, könnt ihr in Zukunft hier Putzmittel und Co. lagern.