Trendmöbel Pouf: Siegeszug eines Polsterhockers

Sofas, Sessel und Stühle können einpacken. Das neue Trend-Sitzmöbel heißt Pouf und überzeugt nicht nur mit seinem gemütlichen Look, sondern auch durch seine praktische Seite. Poufs sind nämlich echte Allround-Genies, deren Funktion weit über die einer bloßen Sitzgelegenheit hinausgehen. Wir können die trendy Kissen dazu nutzen, unsere Beine hochzulegen, sie als Yoga-Gerät zweckentfremden, sie als Blickfang in der Wohnung drapieren und sie sogar als Beistelltisch oder Ablage einsetzen. Noch dazu gibt es Poufs in den unterschiedlichsten Ausführungen von schlicht bis knallbunt, von Strick bis Leder und von eckig bis rund. Kein Wunder also, dass Poufs aktuell voll im Trend liegen. Wir haben ein paar besonders schöne Exemplare mitgebracht, die zeigen, wie vielseitig und dekorativ die hippen Sitzmöbel sind.