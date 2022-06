Schlichtes Haus mit einer Extraportion Charme

Wow, was für ein Innenraum! Das Erdgeschoss folgt einem offenen Grundriss, in dem die Funktionen Wohnen, Essen und Kochen nahtlos ineinander übergehen. Dieser Teil der Wohnebene ist von der doppelten Deckenhöhe geprägt, welche den Raum bis unter das Dach öffnet und so noch weitläufiger und großzügiger wirken lässt. Der Innenraum spielt mit dem stimmigen Kontrast zwischen strahlend weißen Wänden und warmen, hellen Holzelementen, die dem puristischen, schlichten Style eine natürliche und wohnliche Note hinzufügen.