So gestaltet ihr einen wunderschönen Vorgarten

Ein Vorgarten, der sich nicht nur in horizontaler, sondern auch in vertikaler Hinsicht ausbreitet, bietet ein abwechslungsreiches Bild, das nicht nur ansprechend ist, sondern selbstverständlich auch an die jeweiligen Jahreszeiten angepasst werden kann. Als besonders beliebt gilt in diesem Zusammenhang nach wie vor der Einsatz von Efeu. Dieses begeistert über das gesamte Jahr hinweg durch ein sattes Grün und fungiert zudem noch als verlässlicher Sichtschutz. Um diesen in vollem Umfang nutzen zu können, lasst ihr die Pflanzen am besten an einer handelsüblichen Holzwand „hochklettern“. Da Efeu über die Eigenschaft verfügt, sich vergleichsweise schnell auszubreiten, verfügt ihr schon nach wenigen Monaten über ein ganz besonderes Gartenelement. Wenn euch Efeu allein zu monoton ist, solltet ihr euch mit den weiteren Möglichkeiten des vertikalen Gartens befassen. Eine Alternative wäre beispielsweise, kleine Blumentöpfe an der Wand zum Nachbarn anzubringen und diese mit den Blumen der Saison zu bestücken.