Von der Getreidescheune zum Wohnhaus

Immer mehr leerstehende alte Landwirtschaftsgebäude wie Ställe, Scheunen und Schuppen werden nicht mehr komplett abgerissen, sondern behutsam renoviert, um in Zukunft als Wohnhaus zu dienen. Dabei entscheiden sich die meisten Architekten und Bauherren für eine gelungene Mischung aus alter Tradition und modernem Design. So auch unsere spanischen Experten von RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS, als sie eine halb verfallene Getreidescheune aus dem 18. Jahrhundert in ein zeitgemäßes, schickes Wohnhaus verwandelten, das nun sowohl mit rustikalem Charme als auch mit modernem Wohlfühlambiente überzeugt.