Ein Traumhaus für Puristen

In der modernen Architektur spielen schlichte Geradlinigkeit und reduzierter Purismus eine wichtige Rolle. Kubische Flachdachbauten, die ganz ohne Schnörkel und üppige Details in blitzblankem Weiß erstrahlen und sich mit großen Glasflächen der Umgebung öffnen, sind der ganz große Hit bei Bauherren und Architekten gleichermaßen. Letzen Endes sind aber doch die Bauten, die sich mit besonderen Details und raffinierten Ideen von der Masse abgehen, diejenigen, die uns am meisten begeistern und am längstem im Gedächtnis bleiben. Ein solches Haus haben wir euch heute mitgebracht. Es stammt aus der Feder unserer Experten von TRAMA arquitetos und wurde im portugiesischen Braga das neue Zuhause einer vierköpfigen Familie.