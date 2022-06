Springbrunnen und Wasserspiele im Garten

Springbrunnen üben seit jeher eine große Faszination auf uns aus und auch Menschen, die sonst nicht viel anfangen können mit akkurat gestutzen Hecken, barocken Formen und Symmetrie, wohin man blickt, müssen zugeben, dass so ein klassischer Springbrunnen schon was hat und mit einem zeitlosen Look zu begeistern weiß. Auch wenn sich so ein Prachtstück wohl kaum aus der Portokasse bezahlen lässt – wer sich dennoch dafür entscheidet, wird mit einem hübschen Hingucker belohnt, der jeden Garten aufwertet.