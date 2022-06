Living in a Box: Wohnen im Seecontainer

Zur Inneneinrichtung des Containers gehört eine Grundausstattung bestehend aus einem ausklappbaren Schlafsessel, einem Sideboard sowie einem rollbaren kleinen Hocker. Selbst ein Arbeitsplatz ist in der sogenannten Mikrowohnung eingerichtet: Der Schreibtisch Flatmate befindet sich an der Wand und bietet bei Bedarf eine Arbeitsfläche und zusätzlichen Stauraum in einer kleinen Seitentür.