Best of: Vom XXL-Wohnzimmer bis zur Fußballer-Villa

Manchmal ist die Welt ein Dorf.. oder ein Berliner Stadion ein Wohnzimmer! Richtig gelesen: Das Stadion an der Alten Försterei in Berlin wurde extra für die Fußballweltmeisterschaft in ein riesengroßes Wohnzimmer umgewandelt. Ein paar Glückliche konnten Tickets für die besten Plätze ergattern und sitzen nun mit ihrer Couch auf dem Fußballfeld und verfolgen die Spiele live auf der Leinwand. Mehr Eindrücke vom WM-Wohnzimmer.