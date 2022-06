Zu Hause bin ich König! – Barocker Stil

In diesem Bett lässt es sich ganz bestimmt hochherrschaftlich träumen… Sein edles Material und exklusives Design in einer ansonsten eher zurückhaltenden Einrichtung mit sehr dezentem Farbkonzept schaffen eine noble aber dennoch gemütliche Atmosphäre – da kommt doch selbst der vornehmste Adlige sofort in Kuschellaune!