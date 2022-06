Haus der ungeahnten Möglichkeiten

Das Architekturbüro Schenker Salvi Weber baute ein ebenerdiges Wohnhaus, das aufgrund der Sichtbetonfassade und der kubischen Gestalt ein Exempel moderner Baukultur ist.

Das Büro besteht seit 2009 und hat seit diesem Zeitpunkt einige Wettbewerbe gewonnen. Dabei arbeitet die in Wien ansässige Arbeitsgemeinschaft nicht nur in Österreich, sondern ebenso in der Schweiz und in Deutschland. Nach Deutschland verschlägt es uns auch bei dem heutigen Projekt, das wir euch im Folgenden genauer vorstellen möchten.