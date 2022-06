Moderne Glastreppen

Auch die schicke Bogentreppe Fly stammt aus dem Hause Siller Treppen. Ihre Stufen bestehen aus 4-lagigem Glas, von denen eine satiniert ist. Auf diese Weise entsteht ein besonders edler Look. Neben dem Mittelpodest befindet sich auch am oberen Ende der Glastreppe ein langes Podest. Der Handlauf besteht aus Edelstahl. Bei diesem Treppendesign kommt eine besondere Halterungs- und Laminationstechnik zum Tragen, die es möglich macht, Glastreppen mit geraden segmentieren Gläsern auch in ovaler Form zu bauen.