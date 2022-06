Modernes Wohnen im Containerhaus

Nicht nur mit seiner natürlichen, zurückhaltenden Farbgebung, auch mit der reduzierten Form, die an einfache Scheunen und Ställe auf dem irischen Land erinnert, passt sich das Containerhaus perfekt und nahtlos seiner ländlichen Umgebung an. Der Plan, ein modernes Zuhause mit einem außergewöhnlichen Look zu kreieren, das sich dennoch unauffällig in die Landschaft integriert, ging also voll und ganz auf.