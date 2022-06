Wohnen in einem alten Gemäuer

Logisch schließt das Esszimmer an die Küche. Auf relativ geringer Fläche findet sich hier alles, was für das klassische Kochvergnügen vonnöten ist. Die Kugelleuchten, die über dem Tresen montiert sind, erwecken den Eindruck eines französischen Bistroambientes. Über eine Türe gelangt man in den Garten, sodass der Innen- in den Außenraum fließen kann.