Möbel mit dem gewissen Etwas

Der Hardoy Butterfly Chair vereint puristische Eleganz mit außergewöhnlichem Sitzkomfort. Er ist ein echter Sitzmöbelklassiker, der sogar in die ständige Sammlung des Museum of Modern Art in New York aufgenommen wurde und seit 2010 auch von unseren Experten von der WEINBAUM GmbH aufgelegt wird. Für die Bespannung werden ausschließlich erstklassige Materialien, wie zum Beispiel Leder von freilebenden Holsteinrindern, verwendet. Ein zeitloser, exklusiver Klassiker, der jedes Wohnzimmer mühelos und elegant aufwertet.