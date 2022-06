Ein modernes Fertighaus… Um direkt heute einzuziehen!

Werfen wir einen Blick in den Innenraum des modern gestalteten Hauses. An der Stirnseite ordnet sich formschön eine Küche an. Gänzlich in Weiß gestaltet, nimmt sie sich zurück und stellt eine zeitlose Lösung dar. Die Oberfläche der Kochinsel wurde mit Corian gestaltet. Parallel zu dem Block wurde ein Esstisch gestellt, der eine Betonplatte hat. Gesäumt wird der Tisch von weißen Panton-Stühlen, die die Farbigkeit der Küche aufnehmen. Schmale Oberlichter wurden eingeplant und führen dazu, dass die Länge des Baukörpers spürbar wird.