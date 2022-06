Modernes Villa Projekt mit Pool in Wien

Von der Straße aus würde niemand glauben, was sich hinter dieser verschlossenen Fassade verbirgt. Die Rückseite des Hauses ist nicht nur überraschend, sondern gleichsam atemberaubend! Oder hättet ihr hier etwa einen derartigen Garten mit Pool und zweistöckiger Sandsteinterrasse vermutet? Auch das Interior Design der Wiener Villa kann sich sehen lassen – Luxus im ganz großen Stil! Auf stolzen 590m² planten und realisierten unsere Experten von Moser Architects ein Einfamilienhaus in gekuppelter Bauweise. Dabei wurde das Haus nicht nur an die Lage und das Grundstück, sondern auch an die individuellen Wünsche der Eigentümer angepasst – und das bis ins kleinste Detail! Seht euch das österreichische Schmuckstück selbst an: