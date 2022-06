Schickes Haus wird noch schöner

Ganz anders als es die Ansicht vermuten lassen würde, hält auch der Neubau nochmals eine Überraschung bereit. Denn an das Satteldachgebäude schließt sich rückwärtig ein Flachdachbaukörper an. Durch diesen Eingriff verändert sich die Kubatur des Gebauten vollständig. Zum Garten weist das Gebäude große Öffnungen auf, die für viel Licht in den Innenräumen sogen. An beiden Teilen wurden Außenräume in Form von Terrassen, Loggien und Balkonen eingeplant, die die Bewohner vor die Qual der Wahl stellen, auf welchem Deck man sich nun am liebsten sonnt.