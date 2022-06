Haus der 1000 Gärten

Leben in absoluter Idylle und im Einklang mit der Natur wird in diesem wunderbaren Einfamilienhaus möglich. Denn das Gebäude wurde in exponierter Lage auf einem Hang errichtet und ist umgeben von einem alten Baumbestand, der im Sommer kühlen Schatten spendet. Geplant wurde das Holzhaus von den Architekten Cousin Architekt – Ökotekt. Das Architekturbüro besteht seit 1982 und hat bereist über 350 Bauprojekte realisiert. Dabei legen die Planer viel Wert auf eine moderne ökologische Bauweise, um die Umwelt zu schonen. Um einen Eindruck der Arbeit zu erhalten, könnt ihr euch nun im Folgenden ein Bild machen.