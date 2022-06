Bauen im Zeitraffer

Der gerichtete Baukörper von 15 x 7,5 Metern mit Satteldach nimmt in Maßstab und Höhenentwicklung die traditionelle Struktur der landwirtschaftlichen Gebäude in der Nachbarschaft auf. Das Holzhaus passt sich so seiner ländlichen Umgebung perfekt an, ohne dabei zu traditionell oder zu rustikal zu wirken. Die Balance zwischen der Wahrung von Tradition und Regionalität und dem Anspruch, modern und zeitgemäß zu wohnen, ist voll und ganz geglückt.