Moderner Chalet-Chic

Beim Stichwort Chalet denkt man sofort an urige Hütten im rustikalen Landhausstil mit viel Holz und traditionellen Details. Doch heutzutage kommen viele Chalets wesentlich moderner und stylisher daher, ohne dabei etwas von ihrem ganz besonderen Charme zu verlieren. So auch diese Wohnung im schweizerischen Valbella, die unsere Experten von Go Interiors für ihre Kunden im modernen Chalet-Chic-Stil gestaltet haben. Hier trifft zeitgemäßes Design auf gemütliches Alpen-Flair. Aber seht am besten selbst…