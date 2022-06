Lofts – Wohnen in Fabriketagen

Bei der Einrichtung und Sanierung eines Lofts kann man mit ein paar einfachen Regeln die großen Vorteile dieser Wohnform optimal unterstreichen: Metallträger oder große Fensterfronten sollten beispielsweise stets erhalten und auch möglichst nicht verkleidet oder hinter schweren Vorhängen versteckt, sondern besser mit entsprechenden Farben in das Wohnkonzept eingebunden werden. Möbel, die frei stehen, also nicht in Ecken oder an Wände gequetscht werden, vermeiden das Gefühl der Verlorenheit im Raum. Unsere Experten unterstützen gern bei der behutsamen Instandsetzung und sinnvollen Strukturierung der Loftwohnung.