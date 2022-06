Geheimnisvolle Architektur

Der Anbau wurde an die Gartenseite des bestehenden Hauses gesetzt. Bereits von Außen fällt auf, dass die Form aus dem Rahmen fällt und sich von gewöhnlichen Bauten grundsätzlich unterscheidet. Im Vordergrund des Entwurfs stand das Fließen der Räume. Die Bereiche sollten stets in einer Verbindung zueinander stehen. So gehen Außenräumen in das Innere über und umgekehrt. Man plante den Bau in einer Split-Level-Bauweise. Das bedeutet, das viele kleine Ebenen miteinander verwachsen und sich daraus mehrere Halbgeschosse ergeben. Wodurch ein lebendiger und spannender Entwurf im Inneren geschaffen wird, der sowohl Öffentlichkeit als auch Privatsphäre vereint.