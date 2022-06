Außergewöhnliche Sessel

Die Zeiten, als der Wohnzimmersessel noch perfekt zum Sofa passen musste und sich aus der Kombination eine akkurat abgestimmte Sitzlandschaft ergab, sind vorbei. Heute darf es in unseren Wohnzimmern ruhig etwas spannender, wilder und lustiger zugehen. Was nicht heißt, dass Stil und guter Geschmack dabei auf der Strecke bleiben. Aber mit einem außergewöhnlichen Sessel, der sich nicht brav dem Diktat der Couch unterwirft, kann man zuhause aufregende und coole Akzente setzen und ein bisschen Leben in die Bude bringen. Wir haben ein paar tolle Vorschläge und Ideen mitgebracht.