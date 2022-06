Grill Ideen für den Garten

Ihr schreckt hoch, wenn die Flammen das Steak umspielen oder hasst es, wenn die Wurst verbrannt ist? Mit den Grillplatten von slow cook hat dieses Leid ein Ende. Hierbei handelt es sich um hoch feuerfeste und alterungsbeständige Spezialkeramik, die als Pizzastein und Grillstein verwendet werden kann. Saftiges Fleisch und knackiges Gemüse gelingen damit spielend leicht.

Das Design des Steins kommt dank einer lebensmittelechten und ausgesprochen stabilen Spezialglasur in den Farben dunkelbraun bis schwarz daher. Dadurch glänzt die Oberfläche nicht nur, sondern lässt sich auch noch besonders leicht reinigen. Jede Grillplatte ist ein Einzelstück, da sie von Hand in der Töpferei in Mittelfranken hergestellt werden.