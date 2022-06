6 moderne Duschen

Auch wenn sich viele moderne Duschen gerne farblich reduziert und zurückhaltend präsentieren, muss es nicht immer so neutral zugehen. Für alle, die im Badezimmer mit einem fröhlichen Farbklecks Akzente setzen und sich über einen frischen, farbenfrohen Look beim Duschen freuen wollen, ist vielleicht dieses Modell von mori:products die richtige Wahl. Das erfrischende Blau der Fliesen sorgt selbst am tristesten Montagmorgen für gute Laune, wetten?