Das Großraumhaus

Das Haus sticht aufgrund der hölzernen Verkleidung aus der Umgebung hervor. Die Längsseiten der Fassade wurden mit horizontal liegenden Bretter verkleidet. An den Stirnseiten richtete man die Hölzer in vertikaler Richtung aus. Durch dieses Verfahren gewinnen die einzelnen Partien an Dimension. Zusätzlich führen die verschiedenen Formate der Öffnungen zu einer gesonderten Erscheinung und unterstreichen die jeweiligen Ansichten. Verglasungen über Eck lösen die zuvor beschriebenen Akzentuierungen auf und sorgen für eine Auflockerung. Errichtet wurde der Bau in Holzständerbauweise. Neben den natürlichen Materialien, die zum Einsatz kamen, fokussierte man sich ebenso auf ein intelligentes Energiekonzept, sodass in den Innenräumen eine Wärmepumpe mit Erdsonde für Behaglichkeit sorgt. Im direkten Bezug zum dem Gebäude steht ein Carport, dessen Dach an die erste Etage andockt und dadurch einen großzügigen Austritt entsteht lässt.