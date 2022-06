Diese 6 coolen Ideen dürfen auf eurer nächsten Gartenparty nicht fehlen

Ebenfalls aus dem Hause Blueboxtree stammen diese angesagten Mason Gläser, die nicht nur extrem hübsch anzusehen sind, sondern sich mit ihrem praktischen Deckel und Strohhalm auch perfekt für Partys unter freiem Himmel eignen. Wespen, Pollen und Co. haben so keine Chance mehr, in euren Lieblingsdrink zu gelangen und sollte beim wilden Tanzen mal ein Glas umfallen, wird nicht viel verschüttet.