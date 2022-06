Modernes Haus mit Twist

Eine der vielen Herausforderungen, denen sich Architekten bei der Planung eines neuen Hauses stellen müssen, ist die Frage, wie man den Neubau so in die bestehende Umgebung integriert, dass er sich den Nachbarhäusern anpasst, aber dennoch den gewünschten modernen Stil widerspiegelt. So erging es auch unseren Experten von Prodom Architektura i Konstrukcja, die im polnischen Posen einen stylishen Neubau in eine Wohnhaussiedlung aus den 70er und 80er Jahren integrieren sollten. Das Ergebnis spiegelt die Eigenschaften der umliegenden Häuser wider und behauptet gleichzeitig moderne Qualitäten.