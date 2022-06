Haus für Technikfreaks

Für die Wärmegewinnung des Hauses fand der Bauherr selbst eine wirklich außergewöhnliche Lösung: Er lehrt an der TU Dresden Informatik und hat dort zusammen mit einem Kollegen ein Konzept entwickelt, welches Passivhäuser mit dezentral aufgestellten Computerservern beheizt. Anstelle einer konventionellen Heizungsanlage wurde also ein speziell entwickeltes Gehäuse in das Haus integriert, in dem die Abwärme der Server an einen Pufferspeicher abgegeben und von dort je nach Bedarf im Gebäude verteilt wird. Es handelt sich um ein absolut sicheres System, das sämtliche Sicherheitsanforderungen hinsichtlich Brandschutz und Zugriffskontrolle erfüllt und seit über zwei Jahren zuverlässig funktioniert. Darüber hinaus wird der Betrieb der Anlage über die Datenleitung rund um die Uhr kontrolliert, sodass eine garantierte Wärmelieferung viel sicherer gegeben ist als in konventionellen Häusern.