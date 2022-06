Das Haus der Kontraste

Im Gegensatz zur Vorderseite ist die Rückansicht umso offener gestaltet worden. Mit der Systemtechnik von Schüco wurden die großflächigen Fenster in Form einer doppelgeschossigen Vorhangfassade gestaltet. So ist auf der einen Seite, ein hohes Maß an Privatsphäre garantiert und auf der – sprichwörtlich – anderen Seite kann der Ausblick in den weitläufigen Garten genossen werden.