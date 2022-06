Von der Schmiede zur weißen Perle

Alte, vernachlässigte und zudem verlassene Gebäude schreien förmlich danach, zu neuem Leben erweckt zu werden – denn meist steckt in ihnen so viel mehr Potenzial als man je geahnt hätte. So gelang es auch dem Architekten Jacka Kolasińskiego von Loft Szczecin, eine bereits als verloren betrachtete, alte Schmiede samt Anbau in ein gemütliches Zuhause zu verwandeln – und zwar in sein eigenes!