Gartenzäune, Mauern, Hecken: 8 Grundstücksgrenzen

Der Gedanke an eine Mauer rund um den Garten wirkt zunächst einmal oft abschreckend. Vor unserem geistigen Auge sehen wir uns schon eingeengt von einer massiven, mannshohen Betonmauer in tristem Grau. Doch ganz im Gegenteil: Mauern können richtig schick und dekorativ sein. Geschichtete, unbearbeitete Natursteine zum Beispiel bringen einen natürlichen und stimmigen Look in jeden Garten. Und was die Höhe angeht, kann ja jeder selbst entscheiden, ob noch eine Lage draufgepackt wird oder nicht.