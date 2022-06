Holzhaus in den Bergen

Im Erdgeschoss des Hauses ordnen sich die Küche mit anschließendem Esszimmer, ein Doppelzimmer und ein Waschraum an, der sogar eine Waschmaschine für die Gäste bereithält.

Hier befinden wir uns in der modernen Küche, die als Kochinsel frei in den Raum eingestellt wurde. Die Gestaltung präsentiert sich absolut konträr zu dem nahezu historischen Rahmen. Markante Farben wie Weiß, Schwarz und Grau stellen einen Fixpunkt in dem Raum dar. Die künstliche Beleuchtung wird von einer langen Neonleuchte übernommen, die in eine schwarze Fassung montiert wurde.